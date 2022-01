Fermare subito il caro bollette. Imprese e famiglie vanno tutelate. Parla il deputato M5S Luca Sut: servono più risorse. “Sì al contributo di solidarietà degli operatori” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono attese in Consiglio dei ministri le prime misure contro il caro-bollette (leggi l’articolo). Luca Sut, capogruppo M5S in commissione Attività produttive della Camera, cosa vi aspettate e cosa proponete? “Oltre alla pandemia nei prossimi mesi dovremo continuare a fronteggiare il caro bollette. Adottare altre misure per sostenere famiglie e Imprese è una priorità assoluta e abbiamo insistito affinché arrivassero novità già da questo Cdm. Se non si fa di più per limitare gli aumenti il Paese rischia di andare fuori dai binari della ripresa. I maggiori costi sostenuti dalle Imprese non mettono solo in pericolo la continuità del sistema produttivo ma finiscono inevitabilmente sui cittadini. Già durante l’esame della Manovra, consapevoli che il pur ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono attese in Consiglio dei ministri le prime misure contro il(leggi l’articolo).Sut, capogruppo M5S in commissione Attività produttive della Camera, cosa vi aspettate e cosa proponete? “Oltre alla pandemia nei prossimi mesi dovremo continuare a fronteggiare il. Adottare altre misure per sostenereè una priorità assoluta e abbiamo insistito affinché arrivassero novità già da questo Cdm. Se non si fa di più per limitare gli aumenti il Paese rischia di andare fuori dai binari della ripresa. I maggiori costi sostenuti dallenon mettono solo in pericolo la continuità del sistema produttivo ma finiscono inevitabilmente sui cittadini. Già durante l’esame della Manovra, consapevoli che il pur ...

