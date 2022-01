Fellini | un racconto dedicato al grande regista italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 20 gennaio di 102 anni fa nasceva Federico. Alildi oggi. Per realizzarlo ci siamo ispirati ad alcuni aneddoti della sua infanzia e della sua vita. Il piccolo Federicoera difronte il manifesto di “Maciste all’inferno”. Ogni volta che andava vedere uno spettacolo era talmente assente e preso dall’evento che non si accorgeva di allontanarsi dal padre. Era come se andasse in un mondo tutto suo non accorgendosi della folla di gente che lo trascinava mentre si chiudeva nei suoi sogni. “Federico dove sei?”, continuava a chiamare papà Urbano preoccupato per l’ennesimo allontanarsi senza ragione del figlio. D’altronde già di recente il piccolo Federico aveva ...