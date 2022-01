(Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima di diventare una star mondiale con l’oro olimpico, Marcelaveva siglato, anni fa, un contratto con la Doom, un’agenzia di proprietà die gestita dalla madre del rapper, Anna Maria Berrinzaghi, perché gestisse la sua immagine. Dopo le Olimpiadi, però,è rimasto insoddisfatto dalla scarsaeffettuata dalla Doom, e ha rescisso il contratto. Ora si preannuncia un’aspra battaglia legale. Lo racconta Il Sole 24 Ore. “All’edell’ingresso nella scuderia diera uno sportivo affermato nell’ambiente, ma non era famoso. Dopo la storica impresa di Tokyo è diventato una celebrità mondiale, per certi versi più conosciuta distesso. Ecco che allora scatta il divorzio, unilaterale:ha ...

Advertising

napolista : #Fedez gli curava l’immagine, #Jacobs “lo licenzia”: poca promozione L’oro olimpico anni fa aveva firmato un contr… - KekkoKebab : vedere #dikele che “intervista” fedez è la cosa più triste che abbia mai visto. Un tizio che chiaramente odia l’int… - GabrieleDiMari9 : @vanejuice @antonio_dikele Fedez gli ha cagato addosso - Nciucessa98 : @umbertocipolla Fedez alla fine chiede lui a Dikele di Ghali. Gli dice tipo 'mi hai chiesto di tutti tranne della p… - ___queen__S__ : RT @_lea_y_: Raga ma in che senso c’è gente che crede che Chiara Ferragni abbia tradito fedez con un suo amico e che lui abbia smesso di se… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez gli

"Mi hanno perdonato, ma credo mi abbia salvato il precedente dello scorso anno con. Senza ... Eranoanni di Canzonissima ("La preferivo al Festival perché stavi in tv tre mesi di fila") e del ...Federica Sciarelli ealtri vip positivi al Covid Federica Sciarelli non è l'unico volto ... Come lei sono risultati positivi a Covid - 19 anche, Chiara Ferragni e Aka7even (che è atteso nelle ...Sul tema Fedez Codacons, la Procura di Roma non fa tanti giri di parole e considera il rapper come parte lesa della vicenda : “L’accusa è di aver offeso il cantante dicendo che sfrutta le foto dei ...Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni, definiti “ignoranti, delinquenti e approfittatori”. A riportare la noti ...