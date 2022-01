Fedez, cena di lusso e regalo da 318mila euro per Chiara Ferragni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il desiderio di un marito di stupire la moglie? San Valentino in anticipo? O, come dicono i maligni, qualcosa di grosso da farsi perdonare? Nei giorni scorsi erano circolate voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Lui non compariva più nelle storie di lei, lei postava poco anche su sé stessa. Quando sei così mediatico, i campanelli d’allarme si accendono al primo cambiamento. Adesso la coppia ha smentito i rumors con un serata da sogno. La cena esclusiva Fedez ha portato Chiara Ferragni in centro a Milano, da Cracco in Galleria Vittoria Emanuele. Per loro è stata riservata una sala privata, con un tavolo rotondo apparecchiato con eleganza. Fiori, candele, luci soffuse, petali a indicare la via: non si è mai visto niente di più romantico. I due hanno ovviamente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il desiderio di un marito di stupire la moglie? San Valentino in anticipo? O, come dicono i maligni, qualcosa di grosso da farsi perdonare? Nei giorni scorsi erano circolate voci di crisi tra. Lui non compariva più nelle storie di lei, lei postava poco anche su sé stessa. Quando sei così mediatico, i campanelli d’allarme si accendono al primo cambiamento. Adesso la coppia ha smentito i rumors con un serata da sogno. Laesclusivaha portatoin centro a Milano, da Cracco in Galleria Vittoria Emanuele. Per loro è stata riservata una sala privata, con un tavolo rotondo apparecchiato con eleganza. Fiori, candele, luci soffuse, petali a indicare la via: non si è mai visto niente di più romantico. I due hanno ovviamente ...

