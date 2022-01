Federico Fellini, il cinema italiano tra sogno e realtà (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nato il 20 gennaio 1920 a Rimini, Federico Fellini è stato senz’alcun dubbio uno dei registi più significativi della storia del cinema. Durante l’adolescenza si appassionò all’universo dei fumetti e al mondo del disegno in generale. All’età di 19 anni si trasferì a Roma per studiare, con l’obiettivo di diventare un giornalista. Tre anni dopo venne invitato ad avviare una stagione come autore radiofonico che, per quanto breve, risultò essere molto significativa. L’attività radiofonica infatti non segnò solo il suo esordio nel mondo dello spettacolo, ma influenzò anche molte delle sue pellicole cinematografiche. Nel 1945 conobbe Roberto Rossellini, figura chiave nella corrente del neorealismo italiano, e iniziò a collaborare alla sceneggiatura dei suoi film Roma Città Aperta e Paisà. Esordì come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nato il 20 gennaio 1920 a Rimini,è stato senz’alcun dubbio uno dei registi più significativi della storia del. Durante l’adolescenza si appassionò all’universo dei fumetti e al mondo del disegno in generale. All’età di 19 anni si trasferì a Roma per studiare, con l’obiettivo di diventare un giornalista. Tre anni dopo venne invitato ad avviare una stagione come autore radiofonico che, per quanto breve, risultò essere molto significativa. L’attività radiofonica infatti non segnò solo il suo esordio nel mondo dello spettacolo, ma influenzò anche molte delle sue pellicoletografiche. Nel 1945 conobbe Roberto Rossellini, figura chiave nella corrente del neorealismo, e iniziò a collaborare alla sceneggiatura dei suoi film Roma Città Aperta e Paisà. Esordì come ...

