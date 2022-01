Federica Pellegrini, la stocca a Magnini: “Non vale la pena parlarne” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federica Pellegrini ha risposto lapidaria a un’intervista a Oggi in cui le è stato chiesto se le scocciasse che Filippo Magnini fosse il cugino del suo attuale fidanzato, Matteo Giunta. Federica Pellegrini: la stoccata a Magnini I rapporti tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini non si sono conclusi nel migliore dei modi e oggi i due sono entrambi andati avanti con le proprie vite (lei insieme a Matteo Giunta, lui al fianco di Giorgia Palmas, con cui ha avuto sua figlia Mia). Si dà il caso però che il fidanzato della Divina altro non sia che il cugino del suo famoso ex e infatti, quando le è stato chiesto se questo dettaglio la infastidisse, Federica Pellegrini ha risposto: “Zero. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha risposto lapidaria a un’intervista a Oggi in cui le è stato chiesto se le scocciasse che Filippofosse il cugino del suo attuale fidanzato, Matteo Giunta.: lata aI rapporti trae Filipponon si sono conclusi nel migliore dei modi e oggi i due sono entrambi andati avanti con le proprie vite (lei insieme a Matteo Giunta, lui al fianco di Giorgia Palmas, con cui ha avuto sua figlia Mia). Si dà il caso però che il fidanzato della Divina altro non sia che il cugino del suo famoso ex e infatti, quando le è stato chiesto se questo dettaglio la infastidisse,ha risposto: “Zero. ...

