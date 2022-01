Federica Pellegrini e Matteo Giunta matrimonio rinviato | la campionessa spiega le motivazioni della scelta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 gennaio 2022)è pronta a intrattenere nuovamente il pubblico televisivo con la nuova edizione di Italia’s Got Talent Ladi nuovo, infatti, veste un’altra volta il ruolo di giuratafortunata trasmissione televisiva, insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e la new entry Elio. I successi televisivi si accompagnano al ritiro dal mondo del nuovo, dopo anni di grandi soddisfazioni. Infatti,ha annunciato di lasciare le competizioni sportive dopo la sua ultima finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In seguito, però, la nuotatrice ha voluto condividere un’altra notizia.sono usciti allo scoperto come coppia e hanno deciso di sposarsi. Il ...