Federica Cau e Alessandra Demichelis | le avvocatesse influencer convocate dall’Ordine | su Instagram mostrano la “bella vita” delle toghe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella loro pagina, sotto la scritta “dc legalshow”,Cau esi presentano così: “1 città magica (Torino), 2, la loro, il mondo legale… lo show legale diventerà realtà”. Ed eccole ritratte in una sequenza di immagini da vip, ora in altalena, ora vestite di rosso e poi di bianco, ora immortalate in un complice cin cin. Fra sedute di yoga e cenette, fra paesaggi e selfie, non manca un breve video di presentazione del nuovo profilo in tandem. Le due professioniste hanno scelto questa strada come vetrina professionale. E sono diventate le duepiù glamour del momento, con ottomila follower. Che c’è di male a diventare? L’Ordine regionale le ha già ...