Fedeltà | mini-serie dal romanzo Missiroli su Netflix dal 14 2

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Composto da sei episodi, “” è pronto a sconvolgere, aprire gli occhi e far ragionare ogni singolo spettatore sul concetto stesso di. Sono questi gli ingredienti la nuovaitalianache racconta il tradimento e cosa comporta in un matrimonio. Quando uscirà su Netlix “”? Disponibile dal 14 febbrario sul colosso streaming, nel giorno dedicato agli innamorati, il racconto di un amore moderno nel quale passione e complicità lasciano il posto a gelosia e ossessione, quando si insinua il dubbio del tradimento. Tratta liberamente dalomonimo di Marco, edito da Einaudi, finalista al 73/o Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, questa, travolgerà gli spettatori ...

Advertising

cinefilosit : Fedeltà: trailer e locandina della nuova mini-serie Netflix #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Fedeltà mini

Cinefilos.it

Lega e Fratelli d'Italia, davanti alla prova diche è stata loro richiesta, hanno dovuto ... Fisco, il centrodestra chiede l'ampliamento dellaflat tax Ma anche lo stralcio della riforma ...È così che provocatoriamente viene annunciata la nuova- serie italiana targata Netflix,, tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli. In streaming dal 14 febbraio, giorno in cui in ...