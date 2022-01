F1, Horner: “La Mercedes si deve rassegnare, basta avvocati: ha perso per un errore tattico” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non abbiamo fatto niente di male. Abbiamo vinto la gara in pista. E’ la Mercedes che ha sbagliato tatticamente. Siamo stati convocati all’udienza degli steward e ci siamo confrontati con un avvocato che avevo visto l’ultima volta alle prese con un problema di pneumatici che avevano nel 2013. Improvvisamente sei nel bel mezzo di tutto. Gli steward nella stanza non erano avvocati professionisti. C’erano un addetto alle finanze, l’amministratore dei piloti e un amministratore locale. L’avvocato era abbastanza intimidatorio. Non è un membro operativo della squadra, non è un direttore sportivo. Questo è un problema che deve essere considerato dalla FIA. Vogliamo correre, non assumere avvocati”. Christian Horner torna in un’intervista al Telegraph sulla lotta Mondiale in F1 con ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non abbiamo fatto niente di male. Abbiamo vinto la gara in pista. E’ lache ha sbagliato tatticamente. Siamo stati convocati all’udienza degli steward e ci siamo confrontati con un avvocato che avevo visto l’ultima volta alle prese con un problema di pneumatici che avevano nel 2013. Improvvisamente sei nel bel mezzo di tutto. Gli steward nella stanza non eranoprofessionisti. C’erano un addetto alle finanze, l’amministratore dei piloti e un amministratore locale. L’avvocato era abnza intimidatorio. Non è un membro operativo della squadra, non è un direttore sportivo. Questo è un problema cheessere considerato dalla FIA. Vogliamo correre, non assumere”. Christiantorna in un’intervista al Telegraph sulla lotta Mondiale in F1 con ...

Monygatt65 : Caro Lewis ti hanno fatto perdere il titolo ora spero solo che tu sia in vacanza per tornare più forte come sempre… - FormulaPassion : #F1 | #Horner tra #Domenicali e #Wolff: 'Toto è diverso' - siwel44it : RT @LordKry81: Strano non vedo più Masi nell’organigramma della Formula 1.. Molti diranno che è una scelta politica della Mercedes. Il “pes… - Maualt79 : @gingomma96 @SimoFerrari22 Ma guarda che Horner ha fatto le stesse pressioni di Wolf, non è che le fa Mercedes e tu… - LordKry81 : Strano non vedo più Masi nell’organigramma della Formula 1.. Molti diranno che è una scelta politica della Mercedes… -