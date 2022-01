F1, a rischio le Qualifying Race nel 2022? Senza accordo economico potrebbero saltare le gare sprint (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno dei maggiori argomenti di discussione della attuale Formula Uno (ovviamente mettendo tra parentesi le roventi polemiche sul Race director Michael Masi ed il regolamento della massima categoria del motorsport) sono, Senza ombra di dubbio, le sprint Qualifying. Le gare sulla distanza di 100 chilometri, introdotte nel corso della passata stagione, continuano a far parlare di loro. Non tanto per come si sviluppano (e anche in questo caso ce ne sarebbe da dire), quanto per il loro costo. Proviamo ad andare con ordine. Dopo le 3 “sprint Race” del 2021 (Silverstone, Monza e Interlagos), FIA e Liberty Media hanno intenzione di portare a 6 il numero di queste gare (c’è chi parla addirittura di 8) nel campionato prossimo venturo. Ma, come si suol dire “tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno dei maggiori argomenti di discussione della attuale Formula Uno (ovviamente mettendo tra parentesi le roventi polemiche suldirector Michael Masi ed il regolamento della massima categoria del motorsport) sono,ombra di dubbio, le. Lesulla distanza di 100 chilometri, introdotte nel corso della passata stagione, continuano a far parlare di loro. Non tanto per come si sviluppano (e anche in questo caso ce ne sarebbe da dire), quanto per il loro costo. Proviamo ad andare con ordine. Dopo le 3 “” del 2021 (Silverstone, Monza e Interlagos), FIA e Liberty Media hanno intenzione di portare a 6 il numero di queste(c’è chi parla addirittura di 8) nel campionato prossimo venturo. Ma, come si suol dire “tra ...

