Ex Gkn: lavoratori votano per approvazione accordo quadro raggiunto al Mise (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si svolgerà domani, 21 gennaio, per tutta la giornata, la votazione per l'approvazione dell'accordo quadro stilato ieri al tavolo del Mise per la reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio L'articolo proviene da Firenze Post.

