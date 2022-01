Ettore Rosato IV | “Se Draghi lascia Palazzo Chigi conseguenze per il Governo”

Advertising

Ettore_Rosato : La comunità di @ItaliaViva continua ad allargarsi. Benvenuta Elvira Evangelista che oggi entra nel nostro gruppo al… - Ettore_Rosato : Sulla #scuola si è fatto allarmismo. I catastrofisti avrebbero voluto tenerla chiusa con conseguenze disastrose per… - Ettore_Rosato : Da Bonafede a #Cartabia, con il governo Draghi sulla #giustizia si è tornati alla Costituzione. - RossiniMirco : @Ettore_Rosato @ItaliaViva Siete fantastici, sino a ieri era una scappata di casa, incompetente, populista però se… - Borzonilaura1 : @Ettore_Rosato Brescia e provincia 475 classi in quarantena . Vi sembra normale . E in tutte le classi troviamo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ettore Rosato

A Montecitorio sono quasi le 10,55 di giovedì 20 gennaio , nel momento in cui il vicepresidente di turno, il renziano, chiude l'ultima seduta prima della convocazione in seduta comune di Camera e Senato "con la partecipazione dei delegati regionali" prevista per lunedì alle 15 per eleggere il Capo ...Il deputato Nardo Marino ha lasciato il gruppo del M5s ed è passato al gruppo Misto. Lo ha annunciato in aula alla Camera il presidente di turno. Marino ha dichiarato al Corriere.it di aver lasciato il movimento in seguito all'inchiesta della Procura di Milano che ha coinvolto Beppe Grillo e l'armatore Vincenzo Onorato. 'Nel 2018,..."Sono garantista, il partito di Matteo Renzi non poteva quindi che essere il mio natutale approdo", ha detto la senatrice. La nuova entrata in Iv lo scorso 18 gennaio aveva annunciato la decisione di ...Sgarbi: “Berlusconi farà un nome e so quale” “Berlusconi è ad Arcore e rimarrà ad Arcore, credo si esprimerà con dei bollettini. Mi pare chiaro che questa pausa sia dive ...