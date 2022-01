Esclusiva | Tonelli | Poca navigazione alla Dakar | ma organizzarla è disumano - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Tonelli

Motosprint.it

Tra i partecipanti italiani alla Dakar 2022 c'era anche Leonardo, anni 24, dall'inconfondibile accento toscano, venuto su a pane e videocassette del rally più famoso di sempre. Con il team ADR AFRICA DREAM RACING è riuscito a realizzare il suo sogno, non ...La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co -da Sky Sport. VENEZIA ... Allenatore: Paolo Zanetti EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Ismajli,, Fiamozzi; ...Appena 24enne, il pilota toscano ha esaudito uno dei suoi sogni di quando era bambino, tra le dune dell'Arabia Saudita. Ecco come ce l'ha raccontata ...