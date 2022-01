Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme | il tam tam corre veloce | fan al settimo cielo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano". Antonello Venditti nelle sue canzoni spesso ci vede lungo e il ritornello di "Amici mai" potrebbe descrivere bene quello che sta succedendo fra alcuni protagonisti dello showbiz italiano nelle ultime settimane. Dopo le voci, insistenti, di un ritorno di fiamma fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino il gossip impazza su quello che sarebbe un riavvicinamento ancora più sensazionale: quello fraed. "Grazie di esistere" era la strofa finale di "Più bella cosa", il brano che il cantautore romano aveva dedicato alla showgirl svizzera ai tempi della loro unione e quel "Grazie di esistere" nel corso degli anni si è trasformato, ma non ha mai perso di significato. Un "Grazie di esistere" che li ha portati ad essere ...

Sui social la dedica per il ragazzo a cui la figlia die Michelle Hunziker è legata da cinque ...Ed il magazine Oggi , nell'ultimo numero in edicola, aggiunge un altro tassello alla vicenda menzionando, che è stato il primo marito di Michelle Hunziker (e che, secondo quanto ...A suggerire questo riavvicinamento c'è anzitutto un indizio, che peraltro potrebbe essere fra le cause del divorzio Hunziker-Trussardi, ovvero il fatto che la showgirl da alcuni mesi frequenti assidua ...Lunedì 18 gennaio è arrivata la conferma ufficiale da parte di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, in una nota all'agenzia Ansa, hanno dichiarano di volersi separare, pur continuando a unire le ...