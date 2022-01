Ero in guerra ma non lo sapevo: il film su Torregiani presto in sala (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ero in guerra ma non lo sapevo è il film su Torregiani distribuito da 01 Distribution, presentato oggi alla stampa e in uscita nelle sale il prossimo 24, 25 e 26 gennaio 2022. Il film su Pierpaolo Torregiani Ero in guerra ma non lo sapevo, in sala per tre giorni dal 24 al 26 gennaio, racconta la vita di Pierpaolo Torregiani, gioielliere ucciso a Milano nel 1979 in un agguato da parte dei Proletariati armati per il comunismo. Tratto dal romanzo scritto dal figlio Alberto Dabrazzi Torregiani, rimasto gravemente ferito nell’imboscata che costò la vita al padre, il film di Fabio Resinaro, scritto a quattro mani da Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta, ricostruisce l’atmosfera vissuta da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ero inma non loè ilsudistribuito da 01 Distribution, presentato oggi alla stampa e in uscita nelle sale il prossimo 24, 25 e 26 gennaio 2022. Ilsu PierpaoloEro inma non lo, inper tre giorni dal 24 al 26 gennaio, racconta la vita di Pierpaolo, gioielliere ucciso a Milano nel 1979 in un agguato da parte dei Proletariati armati per il comunismo. Tratto dal romanzo scritto dal figlio Alberto Dabrazzi, rimasto gravemente ferito nell’imboscata che costò la vita al padre, ildi Fabio Resinaro, scritto a quattro mani da Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta, ricostruisce l’atmosfera vissuta da ...

