Enrico Mentana torna al Tg | “ho contratto il Covid”

Leggi su trashblog

(Di giovedì 20 gennaio 2022), storico giornalista di Canale 5 e poi direttore del Tg La7, qualche minuto fa ha rivelato di averil-19. Il giornalista è stato in isolamento per 10 giorni, durante i quali non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nel suo messaggio sui social,ha ammesso di sentirsi fortunato ad averilnella sua variante più leggera, la Omicron, e nella condizione di vaccinato con tre dosi, circostanza che gli ha permesso di affrontare illeso il periodo di quarantena. Il giornalista si è detto ora pronto are alla conduzione del Tg di La7; ecco le sue parole: “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho ...