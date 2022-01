Advertising

La7tv : Questa sera torna alla conduzione del TgLa7 il direttore Enrico #Mentana. Appuntamento alle ore 20:00. ?? Lunedì 24… - News24_it : Enrico Mentana è guarito dal Covid: «Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni» - Corriere della Sera - DonnaGlamour : Enrico Mentana ha avuto il Covid: stasera torna in tv - ParliamoDiNews : Enrico Mentana, il toccante racconto della malattia: `Colpito dal Covid, perché ne parlo solo ora` – Libero Quotidi… - infoitcultura : Enrico Mentana confessa tutto: la malattia e l’allontanamento dal Tg -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana

, dopo aver avuto il Covid, stasera tornerà a condurre il Tg La7. Ecco le dichiarazioni del giornalista. Il direttore del Tg La7annuncia sui social che stasera tornerà in ...Lo rivela su Facebookdirettore del Tg di La7.In tempo per la sua amata maratona. Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha avuto il Covid e oggi torna a condurre l'edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ...Un annuncio inaspettato quello di Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 ha scelto i social network, in particolare Facebook e Instagram, per parlare direttamente ai suoi ascoltatori abituali per inf ...