Enrico Mentana è guarito dal Covid | “Oggi torno al Tg dopo 10 giorni Ecco perché ne parlo solo ora”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “al Tg,dieci”. Esordisce cosìin un post pubblicato sulla sua pagina Facebook annunciando di esserdal. Il direttore aveva voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua positività anche se la notizia era comunque trapelata neiscorsi. Anche per questo ora ha voluto spiegare le ragioni del suo silenzio: “averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il. Nea isolamento finitouna malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di ...