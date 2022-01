Energia, con intelligence. Come navigare la crisi (italiana) (Di giovedì 20 gennaio 2022) La crisi energetica mette l’Italia di fronte a due emergenze apparentemente diverse e invece intrecciate. La prima: il caro-bollette, schizzate a cifre record e ormai diventate un macigno sulla schiena di imprese e famiglie. La seconda: la dipendenza pressocché totale dai rifornimenti esteri. Entrambe rientrano nell’allarme contenuto in un rapporto del Copasir sulla sicurezza energetica presentato in un live talk di Formiche insieme al presidente del Copasir Adolfo Urso, la vicepresidente e relatrice Federica Dieni, il responsabile Sostenibilità e relazioni istituzionali di Enel Italia Fabrizio Iaccarino e Giuseppe Zollino, professore di Professore di Tecnica ed Economia dell’Energia all’Università di Padova. “Oggi l’Europa si occupa della transizione verde sotto il profilo della concorrenza e dell’ambiente, ma non si può sottovalutare l’impatto sulla ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laenergetica mette l’Italia di fronte a due emergenze apparentemente diverse e invece intrecciate. La prima: il caro-bollette, schizzate a cifre record e ormai diventate un macigno sulla schiena di imprese e famiglie. La seconda: la dipendenza pressocché totale dai rifornimenti esteri. Entrambe rientrano nell’allarme contenuto in un rapporto del Copasir sulla sicurezza energetica presentato in un live talk di Formiche insieme al presidente del Copasir Adolfo Urso, la vicepresidente e relatrice Federica Dieni, il responsabile Sostenibilità e relazioni istituzionali di Enel Italia Fabrizio Iaccarino e Giuseppe Zollino, professore di Professore di Tecnica ed Economia dell’all’Università di Padova. “Oggi l’Europa si occupa della transizione verde sotto il profilo della concorrenza e dell’ambiente, ma non si può sottovalutare l’impatto sulla ...

