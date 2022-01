Enel Energia: Garante privacy multa di 26,5 milioni di euro per telemarketing (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Garante per la protezione dati personali ha inflitto a Enel Energia una sanzione di 26,5 milioni di euro per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilper la protezione dati personali ha inflitto auna sanzione di 26,5diper il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini diL'articolo proviene da Firenze Post.

