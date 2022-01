Elodie e Maria De Filippi, la cantante rivela la passione segreta che la lega alla conduttrice di Amici (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore Twitter è letteralmente impazzito portando in tendenza il nome di Maria De Filippi nella sezione giochi del social. Una situazione alquanto strana, dato che la donna solitamente viene associata al mondo del piccolo schermo. Cos’è successo, dunque? Sembra proprio che tutto sia iniziato grazie ad Elodie, che ha fatto una particolare rivelazione che riguarda proprio la celebre conduttrice. Maria De Filippi finisce in tendenza nella sezione giochi di Twitter grazie ad Elodie Durante la notte tra il 19 e il 20 gennaio, Elodie ha aperto un Twitter Spaces (una chat room di audio in diretta) e il suo lungo discorso ha fatto sì che il nome di Maria De Filippi finisse in tendenza. Fin qui ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore Twitter è letteralmente impazzito portando in tendenza il nome diDenella sezione giochi del social. Una situazione alquanto strana, dato che la donna solitamente viene associata al mondo del piccolo schermo. Cos’è successo, dunque? Sembra proprio che tutto sia iniziato grazie ad, che ha fatto una particolarezione che riguarda proprio la celebreDefinisce in tendenza nella sezione giochi di Twitter grazie adDurante la notte tra il 19 e il 20 gennaio,ha aperto un Twitter Spaces (una chat room di audio in diretta) e il suo lungo discorso ha fatto sì che il nome diDefinisse in tendenza. Fin qui ...

