Elezioni Presidente della Repubblica: una guida veloce alle votazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Elezioni Presidente della Repubblica: quando terminerà effettivamente il mandato dell'uscente Sergio Mattarella? Come è composto il corpo dei cosiddetti "grandi elettori"? Quanti voti servono per essere eletti al Colle? Come si svolgono le votazioni scrutinio dopo scrutinio? Una guida veloce. Sondaggi Tp: futuro Draghi, il 39,1% degli italiani non lo vuole nè a Palazzo Chigi nè al Quirinale Elezioni Presidente della Repubblica: chi elegge il Capo dello Stato? Elezioni Presidente della Repubblica: si terranno a partire da lunedì 24 gennaio 2022 (ore 15) ma il mandato di Sergio Mattarella scade ...

