Ecco Kefir | il gatto destinato a battere il Guiness dei Primati | la sua incredibile storia e il suo incredibile peso

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Se siete abituati a vedere o ad avere a che fare con teneri gattini piccoli e dolci, prendetevi un attimo di tempo per conoscere, questo splendido esemplare di Maine Coon, che è riuscito a raggiungere a 1 anno e 10 mesi l’di quasi 13 kg. Leggi anche -> Milo, ilche non sapeva saltare, non sa stare in tv: dalla Bortone è una furia – VIDEO Il Maine Coon è di proprietà di Yulia Minina, ragazza che vive a Stary Oskol in Russia. Lei stessa dice di essere assolutamente sorpresa daldel suo: “Non avrei mai pensato che un cucciolo normale potesse diventare così grande”. Ovviamente, per quanto all’apparenzapossa incutere un certo timore, Yulia afferma che “è molto intelligente e si comporta ...