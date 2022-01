“È uno schifo qua dentro”. Barù incontenibile al GF Vip: il fatto è serio e la regia censura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scatta una nuova censura della regia del ‘GF Vip’, che ha davvero un gran da farsi in questo periodo per cercare di contenere le sfuriate dei concorrenti. Adesso ad essere stato ‘zittito’ il gieffino Barù, che ha definitivamente perso la pazienza a causa di quello che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Ha anche provato a ragionare e a parlare tranquillamente con Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, ma la situazione sarebbe rimasta identica e ora è stufo di tutto questo. Sempre Barù si è reso protagonista di una dichiarazione molto forte nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante gli ha chiesto di allungare e di provarlo anche nella sua camera da letto, ma la risposta del vip ha lasciato tutti di stucco. “Certo, quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo, Manila è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scatta una nuovadelladel ‘GF Vip’, che ha davvero un gran da farsi in questo periodo per cercare di contenere le sfuriate dei concorrenti. Adesso ad essere stato ‘zittito’ il gieffino, che ha definitivamente perso la pazienza a causa di quello che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Ha anche provato a ragionare e a parlare tranquillamente con Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, ma la situazione sarebbe rimasta identica e ora è stufo di tutto questo. Sempresi è reso protagonista di una dichiarazione molto forte nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante gli ha chiesto di allungare e di provarlo anche nella sua camera da letto, ma la risposta del vip ha lasciato tutti di stucco. “Certo, quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo, Manila è la ...

