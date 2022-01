E chissà che per una volta la comicità abbia unito vax e no vax (Di giovedì 20 gennaio 2022) X Cosa c’è nel vaccino? Questa è una delle domande più frequenti di questo periodo, ora che senza green pass rafforzato sono sempre meno le attività possibili. Ma chi decide di vaccinarsi vuole giustamente sapere quali sostanze assume il corpo con i vari Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson e altri. E questa stessa domanda è proprio il centro di un video, “Ode al farmacista” – che ha già ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni – realizzato dal duo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) X Cosa c’è nel vaccino? Questa è una delle domande più frequenti di questo periodo, ora che senza green pass rafforzato sono sempre meno le attività possibili. Ma chi decide di vaccinarsi vuole giustamente sapere quali sostanze assume il corpo con i vari Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson e altri. E questa stessa domanda è proprio il centro di un video, “Ode al farmacista” – che ha già ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni – realizzato dal duo ...

Advertising

borghi_claudio : Scopriamo che #Djokovic è un pericolo per la salute dell'Australia ?? Sia mai che infetti qualcuno. Del resto ormai… - borghi_claudio : @The_Real_Ref @barbarab1974 @FmMosca Si c'è tempo nel senso che di mezzo c'è l'elezione del presidente della Repubb… - DSantanche : Ecco chi sono le femministe nostrane. Donne che odiano le donne, senza contenuti, che si attaccano a una foto per s… - chavarzabalus__ : RT @pinguini_bot: i tuoi segreti poi a chi li racconterai tu che rimani sempre la mia password del wifi e chissà se lo sai - armyand_blink : @airplaneoversea Ma sai che in realtà ho visto che i suoi capelli chissà perché sono sani, non sembrano così morti come due anni fa -