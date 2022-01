Due mesi gratis di Vodafone Infinito con il servizio di Ricarica Automatica (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 20 Gennaio 2022. Oggi chi decide di attivare il sistema di Ricarica Automatica con il servizio di pagamento Smart Pay, ha diritto ad un interessante regalo da parte di Vodafone: due mesi per comunicare e navigare in Internet gratuitamente e senza limiti con l'offerta tutto compreso Vodafone Infinito. Due mesi di giga illimitati e super veloci, più sms e minuti di chiamate Per usufruire della possibilità di utilizzare gratuitamente sulla propria linea l' offerta Infinito Vodafone per due interi mesi, occorre modificare il proprio metodo di pagamento, passando dal sistema di addebito sul credito residuo al sistema Smart Pay e attivando la Ricarica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 20 Gennaio 2022. Oggi chi decide di attivare il sistema dicon ildi pagamento Smart Pay, ha diritto ad un interessante regalo da parte di: dueper comunicare e navigare in Internet gratuitamente e senza limiti con l'offerta tutto compreso. Duedi giga illimitati e super veloci, più sms e minuti di chiamate Per usufruire della possibilità di utilizzare gratuitamente sulla propria linea l' offertaper due interi, occorre modificare il proprio metodo di pagamento, passando dal sistema di addebito sul credito residuo al sistema Smart Pay e attivando la...

Advertising

GoalItalia : La strategia di Mertens per guadagnarsi il rinnovo del contratto col Napoli? Concedere il tesseramento del figlio…… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI | Ema: “Alt ai richiami ogni due o tre mesi” ?? - FBiasin : #Shevchenko esonerato dal #Genoa. Contratto da 2 milioni netti fino al 2024 = 5 milioncini circa per due mesi di l… - EnzoCare2 : @Fabiusfax @Affaritaliani @Clarembaldo Beh, però lei risponde come se avessero scritto una bestemmia. Se hanno avut… - MauroDelCorno : ++ @ITAAirways : #Altavilla,in 2021 Ebit intorno -170mln,in linea piano ++ (trad: in due mesi e mezzo Ita ha perso 170 milioni di euro) -