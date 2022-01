“Draghi è migliore dei politici. Ora il Pd lo candidi al Quirinale”. Parla Tronti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il filosofo marxista Mario Tronti, l’antico bastone del Pci, il padre dell’operaismo, “opererebbe” per eleggere Mario Draghi al Quirinale? “Assolutamente sì. Deve essere eletto al Colle”. Perché? “Perché bisogna cambiare schema. Perché il clima si è deteriorato. Perché il suo governo entrerà in sofferenza. La sua maggioranza di governo è anomala. E’ già divisa da litigi, è formata da inaffidabili. Sono preoccupato. Per tutte queste ragioni ho maturato la convinzione che debba essere eletto presidente”. Cosa teme? “Temo che il peggiore ceto politico di questo tempo possa bruciare l’uomo migliore che ci ha consegnato questo tempo disgraziato”. E con la sua voce che è gagliarda, quella di chi è allenata al combattimento delle idee, da 90 anni, quella di chi fa pugilato con la ragione e l’appartenenza, aggiunge che il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il filosofo marxista Mario, l’antico bastone del Pci, il padre dell’operaismo, “opererebbe” per eleggere Marioal? “Assolutamente sì. Deve essere eletto al Colle”. Perché? “Perché bisogna cambiare schema. Perché il clima si è deteriorato. Perché il suo governo entrerà in sofferenza. La sua maggioranza di governo è anomala. E’ già divisa da litigi, è formata da inaffidabili. Sono preoccupato. Per tutte queste ragioni ho maturato la convinzione che debba essere eletto presidente”. Cosa teme? “Temo che il peggiore ceto politico di questo tempo possa bruciare l’uomoche ci ha consegnato questo tempo disgraziato”. E con la sua voce che è gagliarda, quella di chi è allenata al combattimento delle idee, da 90 anni, quella di chi fa pugilato con la ragione e l’appartenenza, aggiunge che il ...

Advertising

aledige : RT @laltrodiego: @ladyonorato @HANIA243474887 @RegioneVeneto Un americano disdice anche a Firenze, Roma o Milano, appena si informa. Uno s… - dvcaradonna : @grotondi @berlusconi @GiorgiaMeloni Nella migliore delle ipotesi una convergenza tra Lega M5S e Pd che hanno i num… - laltrodiego : @ladyonorato @HANIA243474887 @RegioneVeneto Un americano disdice anche a Firenze, Roma o Milano, appena si informa.… - evokofficial : @boni_castellane perché mai…. il retto inetto #Draghi in tv dice che l’Italia si sta comportando talmente bene che… - Tommaso94989154 : RT @mdiparbleu: Inquietarsi per 30K contagi in Giappone e farci uno speciale sopra. Per i 230K contagi e 434 vittime in Italia invece arti… -