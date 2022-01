Draghi al Colle come simbolo dell' evoluzione della politica italiana

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’elezione del presidentea Repubblica, questa volta più che mai, riveste per l’Italia un concreto significato storico. Nella scelta del nome più adatto a ricoprire la carica più alta prevista dalla Costituzione è infatti ineludibilmente contenuta una risposta alla domanda cruciale per il futuro del paese: è stata solo una parentesi? In una certa misura, il governoè certamente una parentesi: difficile pensare che l’unità nazionale e la fiducia di una base parlamentare così vasta ed eterogenea, sulle quali si fonda l’attuale esecutivo, possano durare più del mandatoe Camere attuali. Il problema è capire se, al termine di questa fase transitoria, si pensa di poter e dover tornare allo stato di fatto preesistente, o se invece si ritiene che l’esperienzae “convergenze parallele”, attorno al governo ...

