Dpcm | controlli a campione anche nelle attività in cui non serve Green pass

GiovaQuez : In bozza Dpcm si spiega che anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il GP verranno effettuati… - Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - GlosweetyGlo : Nella bozza Dpcm: controlli a campione, per vedere se la gente acquista beni necessari, nei negozi che non hanno l'… - GregorioSamueli : RT @GiovaQuez: In bozza Dpcm si spiega che anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il GP verranno effettuati dei contr… - cacuz79 : RT @lonewolf8719: @MediasetTgcom24 *EDIZIONE STRAORDINARIA* DPCM, controlli a campione delle cinture di sicurezza anche ai pedoni. -

Nel provvedimento escluso l'obbligo del Green Pass per gli acquisti di beni primari, come farmaci ed alimentari. Previsti peròa campione anche in centri commerciali ed ipermercatiAnche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il Green pass verranno effettuati deia campione. Lo prevede la bozza del. L'articolo è stato inserito per garantire che chi accede lo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie. Ad esempio, chi va in questura può ...Senza Green pass si potrà andare al supermercato per fare la spesa ma non sarà consentito acquistare beni non primari. Si potrà andare in Questura per presentare una denuncia e non per rinnovare il pa ...E' quanto prevede la bozza del Dpcm che il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare tra stasera e domani ...