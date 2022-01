Dove vedere Costa d’Avorio-Algeria, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV Coppa d’Africa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il match Costa d’Avorio-Algeria, valido per la terza giornata del gruppo E della Coppa d’Africa 2021, si gioca giovedì 20 gennaio alle ore 17 nello Japoma Stadiumdi Douala in Camerun. Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Algeria Coppa d’Africa Costa d’Avorio (4-3-3): A. Sangaré; Aurier, Bailly, Deli, Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Zaha, Haller, Pépé. Algeria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Nigeria-Egitto, streaming gratis OGGI LIVE e ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il match, valido per la terza giornata del gruppo E della2021, si gioca giovedì 20 gennaio alle ore 17 nello Japoma Stadiumdi Douala in Camerun. Le probabili formazioni di(4-3-3): A. Sangaré; Aurier, Bailly, Deli, Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Zaha, Haller, Pépé.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Nigeria-Egitto,e ...

