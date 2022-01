Dopo l’addio tra Michelle e Tomaso si scopre il legame con Eros (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sarebbe così romantico per molti rivedere Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme ma anche se con Tomaso Trussardi è finita forse questo non accadrà mai. Il motivo è semplice: tra Michelle ed Eros c’è da sempre un legame forte; sono stati capaci di superare tutto anche per amore di Aurora. Sembra però che la showgirl e conduttrice abbia sempre evitato di mostrarlo e di parlarne per rispetto a Tomaso. Solo di recente, non a caso, è stata pubblicata una foto di Michelle, Aurora ed Eros, tutti e tre insieme in occasione del compleanno della figlia. Quindi il riavvicinamento tra la storica ex coppia non è recente, non riguarda di certo la separazione tra Trussardi e la Hunziker, semplicemente nessuno ne parlava. Magari era una scelta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sarebbe così romantico per molti rivedereHunziker edRamazzotti insieme ma anche se conTrussardi è finita forse questo non accadrà mai. Il motivo è semplice: traedc’è da sempre unforte; sono stati capaci di superare tutto anche per amore di Aurora. Sembra però che la showgirl e conduttrice abbia sempre evitato di mostrarlo e di parlarne per rispetto a. Solo di recente, non a caso, è stata pubblicata una foto di, Aurora ed, tutti e tre insieme in occasione del compleanno della figlia. Quindi il riavvicinamento tra la storica ex coppia non è recente, non riguarda di certo la separazione tra Trussardi e la Hunziker, semplicemente nessuno ne parlava. Magari era una scelta ...

