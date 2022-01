'Donne sull'orlo di una crisi di nervi', il film di Almodovar diventa serie TV (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scritto e diretto da Pedro Almodovar a partire dal testo 'La voce umana' di Jean Cocteau, il film 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi' ha contribuito a lanciare la carriera del suo autore ed è ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scritto e diretto da Pedroa partire dal testo 'La voce umana' di Jean Cocteau, ildi unadi' ha contribuito a lanciare la carriera del suo autore ed è ...

Advertising

wonderful_g : RT @Frances52779614: 'Così sbiadito a quest'ora lo sguardo del mare, che pare negli occhi... del bagnino che tira in secco le barche. Come… - gitokko : @debbyRome Adesso il nocebo... certo! Non si vogliono arrendere all'evidenza. Combatteranno come demoni inferociti… - cansincayli1 : RT @Frances52779614: 'Così sbiadito a quest'ora lo sguardo del mare, che pare negli occhi... del bagnino che tira in secco le barche. Come… - iPhone_Italia : Su Apple TV+ arriverà la serie “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” - iconanews : Almodovar, una serie tv da Donne sull'orlo di una crisi di nervi -