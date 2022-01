Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Tom Cruise apparirà nel film? Una foto alimenta le ipotesi dei fan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una presunta foto scattata sul set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta alimentando le ipotesi che Tom Cruise sia stato coinvolto nelle riprese aggiuntive. Online molti fan sono convinti che Tom Cruise interpreterà Tony Stark nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo l'apparizione di una presunta foto scattata sul set. Circa una settimana fa si sono concluse le riprese aggiuntive dell'atteso progetto diretto da Sam Raimi che avrebbero visto coinvolto anche il protagonista di Top Gun. Lo scatto che dovrebbe ritrarre Tom Cruise sul set di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una presuntascattata sul set dinelstando leche Tomsia stato coinvolto nelle riprese aggiuntive. Online molti fan sono convinti che Tominterpreterà Tony Stark nelneldopo l'apparizione di una presuntascattata sul set. Circa una settimana fa si sono concluse le riprese aggiuntive dell'atteso progetto diretto da Sam Raimi che avrebbero visto coinvolto anche il protagonista di Top Gun. Lo scatto che dovrebbe ritrarre Tomsul set di ...

Marvel annuncia il ritorno dei Difensori nel 2022 ... la squadra protagonista della miniserie è infatti composta dall' Arpia Rossa , alias Betty Ross , Masked Raider , Cloud , Silver Surfer e Doctor Strange , gli ultimi due anche membri della squadra ...

Doctor Strange, disponibile il set di memorabilia in edizione limitata Tom's Hardware Italia Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Tom Cruise apparirà nel film? Una foto alimenta le ipotesi dei fan Una presunta foto scattata sul set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta alimentando le ipotesi che Tom Cruise sia stato coinvolto nelle riprese aggiuntive. Online molti fan sono convinti ...

Doctor Strange, disponibile il set di memorabilia in edizione limitata Arriva direttamente dal multiverso del collezionismo questa nuova raccolta di prop replica ispirate a Doctor Strange, di cui recentemente si è vista la presenza nel film campione d'incassi Spider-Man: ...

