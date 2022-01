(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo lo straordinario debutto della scorsa settimana, torna finalmente, come ogni giovedì, l’appuntamento su Rai 1 con Doctue, la serie di successo con Luca Argentero giunta alla sua seconda e imperdibile stagione. La fiction, lo ricordiamo, è tratta da una storia vera raccontata in ‘Meno dodici’ di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno e ripercorre ora le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Doctue2:20Nel primoo della seconda puntata, dal titolo ‘Sfide’, al centro l’inchiesta condotta da Caruso che entra nel vivo e i segreti della pandemia che iniziano ad emergere. A questo si aggiunge Andrea, ...

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - CorriereCitta : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 20 gennaio 2022: trama episodi, cast, replica e streaming #docnelletuemani… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in tv della prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente a… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 20 gennaio in prima serata su Rai 1, nuovo appuntamento con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. … -

Ultime Notizie dalla rete : Doc nelle

Palermitanoe una faccia da cattivo a cui deve tanto, ha collezionato più di 100 ruoli tra il ... l'infermiere pazzo che scambia i bambiniculle. Fu superlativo a dargli un tocco grottesco. E ...Solange Savagnone Alice Arcuri è una donna simpatica, alla mano e molto ironica. Tutto il contrario di Cecilia Tedeschi, il nuovo, antipaticissimo primario di "tue mani" . "Sto raccogliendo una serie di epiteti molto divertenti. Il più carino è "vipera bionda", e per me è un trionfo, vuol dire che sono stata brava. Ma la velenosità di Cecilia è ...«Durante la prima puntata i colleghi mi leggevano i nomignoli che mi davano sui social: significa che sono stata brava!» racconta l’attrice ...Guida Tv 20 gennaio: Doc - Nelle tue mani, Roma-Lecce per la Coppa Italia. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!