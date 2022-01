Dl ristori, Salvini: “1 miliardo per turismo, sport e cultura” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Ho appena sentito il ministro Giorgetti sul decreto ristori, che speriamo arrivi oggi in consiglio dei ministri: un miliardo per discoteche, impianti sportivi, realtà culturale e mondo del turismo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), facendo un punto stampa con i giornalisti sotto il Senato. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Ho appena sentito il ministro Giorgetti sul decreto, che speriamo arrivi oggi in consiglio dei ministri: unper discoteche, impiantiivi, realtàle e mondo del”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo(foto), facendo un punto stampa con i giornalisti sotto il Senato. L'articolo L'Opinionista.

