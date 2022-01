Djokovic | pubblicate motivazioni sentenza Corte Federale australiana | “Rischio emulazione e di ordine pubblico”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La Federal Courtha pubblicato leche hanno portato all’espulsione definitiva di Novakdall’Australia, impedendo così al serbo di partecipare agli Australian Open. Unache ha posto fine ad una diatriba durata settimane, in cui laha confermato la decisione del ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke. “Una star del tennis può influenzare persone di tutte le età, soprattutto i giovani, e spingerli ad emularlo”, si legge nella, in cui ampio risalto è dato aldie a quello di. Aver permesso di giocare gli Australian Open al numero 1 al mondo “avrebbe potuto incrementare il sentimento anti-vaccini”. Un ...

sportface2016 : #Djokovic, pubblicate le motivazione della sentenza della Corte Federale australiana: 'Rischio di emulazione e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic pubblicate

Alcune foto sono stateda 'Informer', quotidiano locale che ha sottolineato lo stupore dei presenti nel vedere il numero uno al Mondo. Novak, una pausa dai riflettori Il serbo ha ...Le nuove misure sulla quarantena precauzionale,nella Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, ... Read More Sporte il no al vaccino: anche Roland Garros a rischio esclusione 17 Gennaio ...Djokovic, pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Federale australiana: "Rischio di emulazione e di ordine pubblico" ...... e al momento della sentenza ha annunciato che la corte ha respinto all'unanimità la domanda di Djokovic. Le motivazioni complete saranno pubblicate in un secondo momento. Novak Djokovic si è detto ...