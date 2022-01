Djokovic, le motivazioni della sentenza: 'Importante rischio di emulazione' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si è ancora spenta l'eco del caso Djokovic - Australia. E mentre il britannico Sun parla di una causa milionaria che il campione serbo vorrebbe intentare al governo australiano, con una richiesta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si è ancora spenta l'eco del caso- Australia. E mentre il britannico Sun parla di una causa milionaria che il campione serbo vorrebbe intentare al governo australiano, con una richiesta ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: i timori dei giudici australiani su Djokovic, le motivazioni complete per l'espulsione... - MarcoBuffa3 : Le motivazioni della sentenza Djokovic: 'vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare'. La… - Gazzetta_it : Caso #Djokovic, le motivazioni della sentenza: 'Rischio emulazione' - Mauro_grr : Ma guarda un po’ che coincidenza. DIETRO IL CASO DJOKOVIC C’È LA BATTAGLIA PER IL CONTRATTO DI ESTRA… - zazoomblog : Djokovic tutti i timori dei giudici: le motivazioni complete per lespulsione - #Djokovic #tutti #timori #giudici: -