(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerno (Sa) – I militari della StazioneForestale di Acerno nel corso di controlli mirati alla tutela del patrimonio boschivo e quindi tesi a verificare la corretta esecuzione delle operazioni di taglio bosco ed a reprimere i furti di legna, hanno ispezionato i boschi radicati nel comune di Acerno alla località denominata “Presa” nella quale vi sono estesi e pregevoli complessi boscati. Il Gruppo Salerno della regioneForestale Campania, fa sapere: “I militari, anche insospettiti dalla presenza in zona di persone note per aver in passato commesso violazioni specifiche, hanno effettuato un accurato sopralluogo della zona ed hanno così scoperto che a monte di una strada sterrata comunale erano stati tagliati diversi alberi di specie carpino e cerro anche di notevoli dimensioni. I tronchi, inoltre, ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Distrugge habitat nel Parco Regionale #Monti #Picentini': Carabinieri denunciano uomo **… -

Ultime Notizie dalla rete : Distrugge habitat

anteprima24.it

... le cause principali della loro scomparsa sono certamente la perdita deglie l'inquinamento,... almeno in apparenza, la spietata cementificazione delle città cheparchi e aree naturali ...... Don't Look Up si conclude in maniera amara : con la cometa cheil pianeta e una navicella di super - ricchi che, mentre l'umanità si estingue, si dirigono verso un nuovo...Quale altra specie vivente distruggerebbe la propria casa? Quale branco, o mandria, eleggerebbe a capi i più idioti?Oltre cento gradi di escursione termica per un viaggio che punta a documentare la crisi climatica ed sensibilizzare le coscienze su di un tema ...