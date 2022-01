Advertising

capuanogio : Il derby tra #Salernitana e #Napoli è un caso: i granata hanno 8 positivi e sono a rischio anche con il protocollo… - TuttoSalerno : Napoli, Insigne forza i tempi: il capitano vuole rientrare per il derby con la Salernitana - sportli26181512 : Derby, Napoli e Liverpool: quando recupera Correa? Domani gli esami: Derby, Napoli e Liverpool: quando recupera Cor… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Derby, Napoli e Liverpool: quando recupera Correa? Domani gli esami - tuttonapoli : Salernitana, il legale: 'Ad oggi il derby con il Napoli è a forte rischio' -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Napoli

... poi ci sarà la sosta: riuscirà Correa a recuperare per il, nel weekend del 5 - 6 febbraio? Una settimana dopo ci sarà il, mentre il 16 febbraio a San Siro arriva il Liverpool. Guarda ...Lorenzo Insigne ha svolto oggi tutto l'allenamento con i compagni di squadra e torna quindi a disposizione di Spalletti per ildi domenica delcontro la Salernitana. Il capitano azzurro si è infortunato all'adduttore dopo la prima mezz'ora della sfida vinta contro la Sampdoria ail 9 gennaio ed è fermo da ...Luciano Spalletti recupera un'altra pedina importante: dopo il rientro in campo di Victor Osimhen, infatti, l'allenatore del Napoli ritrova anche Lorenzo Insigne, che ha svolto l'ultimo allenamento in ...Buone notizie per il tecnico azzurro in vista del derby, il capitano ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo e si prepara per tornare in campo ...