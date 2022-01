Delitto di Avetrana | chi sono i condannati per l’omidicio di Sarah Scazzi

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 gennaio 2022)diaveva 15 anni quando è scomparsa nell’agosto 2010: il corpo fu ritrovato a ottobre Nel 2022 ricorre il 12esimo anniversario dalla morte di. Il caso di cronaca nera di, in provincia di Taranto, all’epoca ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani e ancora oggi suscita molto interesse.(foto Facebook)Dopola serie di Sky e tanti altri approfondimenti, questa sera su Tv 8 andrà in onda il documentario Sara, La ragazza didel regista Matteo Rovere. Così come tanti altri fatti di sangue, quello diè certamente uno dei più memorabili per l’opinione pubblica italiana. La ragazzina ...