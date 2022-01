Delia Duran rivela cos’hanno fatto Alex e Soleil sotto le coperte VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 20 gennaio 2022)sembra che stia solo soffrendo ma in realtà sta servendo aSorge una bella vendetta spietata. Infatti prima si è avvicinata alla sua amica Manila, poi è riuscita a conquistare quasi tutta la casa. Ora è pronta per sferrare l’attacco facendozioni clamorose alle altre concorrenti, così da metterla in cattiva luce. L’ultimo scoop piccante diè stato raccontare alle altre compagne d’avventuraBelli eSorgele. Il racconto mimato dimentre era riunita con Manila Nazzaro, Jessica Selassié e Miriana Trevisan racconta con i gesti quello che è ...