David Lynch | cinque film cult del grande regista americano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Compie oggi 76 anni. Definito “Ilpiù importante di quest’epoca” e “l’uomo del Rinascimento del Cinema moderno”,ha avuto tre nomination agli Oscar, uno alla carriera e vinto una Palma d’oro. La sua carriera cinematografica ha rivoluzionato ile il piccolo schermo. “Puoi chiamarla immaginazione, cioè idee in movimento. Osservi qualcosa e da quel qualcosa cominciano a sgorgare idee. Le idee sono tutto.” In queste parole diè racchiusa la complessità e la visionarietà del suo cinema collocatosi ampiamente nell’avanguardia moderna. Si può che dire che abbia rivoluzionato e cambiato il concetto stesso di narrazione cinematografica e televisiva. Basti pensare a quel...

Advertising

mazzimoful : RT @AndreaPecchia1: Nasce a #Missoula il #20Gennaio 1946 il regista Premio Oscar e sceneggiatore David Keith #Lynch. 'Il mondo è diventato… - AndreaPecchia1 : Nasce a #Missoula il #20Gennaio 1946 il regista Premio Oscar e sceneggiatore David Keith #Lynch. 'Il mondo è diven… - DaniBailo : Le persone non cambiano, si rivelano David Lynch #20gennaio - DentiJoe : 'Le idee arrivano nei modi più impensati, basta tenere gli occhi aperti'. ( David Lynch - Buon compleanno - 20 genn… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Un oceano illimitato di coscienza. Risposte semplici alle grandi domande… -

Ultime Notizie dalla rete : David Lynch

Io Donna

Tanti auguri a. Il tema natale di un Capricorno che governa incubi e paure La Luna in Vergine gli consente di tradurre sullo schermo il flusso dei suoi turbamenti, senza perdere il contatto con la realtà ...: The Art Life - Un film di Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard - Holm. Un manifesto di euristica, un'esortazione alla divagazione e alla permeabilità e alla ricerca della libertà, a ...È stato definito "l'uomo del Rinascimento del cinema moderno americano": chi è il bambino nella foto? Scopriamolo subito!La Luna in Vergine gli consente di tradurre sullo schermo il flusso dei suoi turbamenti, senza perdere il contatto con la realtà ...