Dati personali di ignari cittadini per vendere opere d’arte | scoperta organizzazione criminale

Leggi su 2anews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Idi migliaia divenivano indebitamente utilizzati per proporre la vendita porta a porta di: perquisizioni della GdF in Campania e in Lombardia. Nell’ambito di una articolata e innovativa indagine, coordinata dal IV Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, i finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi