Dark Angel, Jensen Ackles: "Lavorare con Jessica Alba è stato orribile" (Di giovedì 20 gennaio 2022) A breve ritroveremo Jensen Ackles al debutto nella terza stagione di The Boys, nel frattempo l'attore svela un retroscena sul suo tormentato rapporto con Jessica Alba sul set di Dark Angel. Jensen Ackles ha dichiarato che Lavorare con Jessica Alba nella serie Dark Angel è stato orribile. A quanto pare l'attrice californiana non sarebbe un tipo facile con cui avere a che fare. Jensen Ackles ha ricordato la sua esperienza sul set di Dark Angel durante un'ospitata nel podcast Inside of You With Michael Rosenbaum. Quando gli è stato chiesto se fosse ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) A breve ritroveremoal debutto nella terza stagione di The Boys, nel frattempo l'attore svela un retroscena sul suo tormentato rapporto consul set diha dichiarato checonnella serie. A quanto pare l'attrice californiana non sarebbe un tipo facile con cui avere a che fare.ha ricordato la sua esperienza sul set didurante un'ospitata nel podcast Inside of You With Michael Rosenbaum. Quando gli èchiesto se fosse ...

