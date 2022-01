Danza | Franceschini istituisce un tavolo permanente al ministero

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Nasce ildel mondo della. Accogliendo le richieste e i richiami giunti dai principali protagonisti del settore, il Ministro della Cultura Darioha istituito presso la Direzione generale Spettacolo del MiC undel settore, con il compito di approfondire le tematiche e le problematiche dellain Italia e per formulare proposte in materia. Ilopererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono previsti compensi per i componenti, né gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. “Laè un’eccellenza della cultura italiana riconosciuta in tutto il mondo. Insieme alle fondazioni lirico-sinfoniche, come altri settori dello spettacolo dal ...