Daniil Medvedev litiga col pubblico | “Mi fischiavano al servizio | rispettate Courier” Ma era il “Siuu” di Ronaldo – VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ha battibeccato colagli Australian Open 2022. Il giocatore russo ha sconfitto l’idolo di casa Nick Kyrgios al termine di quattro set decisamente combattuti sul cemento di Melbourne e ha avuto un alterco con chi ha assistito al match sugli spalti. Il numero 2 al mondo, capace di regolare l’australiano e di accedere al terzo turno dello Slam, è stato spesso fischiato tra prima e seconda di, tanto da lamentarsene una volta che ha avuto il microfono davanti alla sua bocca. Il vincitore degli ultimi US Open è stato molto chiaro: “Non è facile giocare quando ti fanno buu tra la prima e la seconda di“. Dopo queste parole viene sonoramente fischiato, ma fa spallucce prima di riprendere la parola: “Abbiate rispetto per Jim(nei panni di ...

Eurosport_IT : Daniil Medvedev si toglie dei sassolini con il pubblico di casa... ???? #AusOpen | #EurosportTENNIS - WeAreTennisITA : MEDVEDEV FORMATO ZEN ?? Senza dire mai una parola durante tutto il match, Daniil Medvedev batte il Nick Kyrgios show… - Cucciolina96251 : RT @Eurosport_IT: Daniil Medvedev si toglie dei sassolini con il pubblico di casa... ???? #AusOpen | #EurosportTENNIS - EyeInTheSky_04 : RT @Eurosport_IT: Daniil Medvedev si toglie dei sassolini con il pubblico di casa... ???? #AusOpen | #EurosportTENNIS - IlGabbiano46 : RT @Eurosport_IT: Daniil Medvedev si toglie dei sassolini con il pubblico di casa... ???? #AusOpen | #EurosportTENNIS -

Ultime Notizie dalla rete : Daniil Medvedev

"È stata una partita difficile in cui entrambi abbiamo giocato alla grande. Poteva andare in ogni modo oggi, Nick (Kyrgios, ndr) non calcava i campi da tanto e c'era il rischio che ...al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, seconda testa di serie (prima dopo ...Daniil Medvedev ha battibeccato col pubblico agli Australian Open 2022. Il giocatore russo ha sconfitto l'idolo di casa Nick Kyrgios al termine di quattro set decisamente combattuti sul cemento di Mel ...Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato: Daniil Medvedev e Nick Kyrgios hanno infiammato il pubblico della Rod Laver Arena per quasi tre ore, dando vita ad un confronto probabilmente più equilib ...