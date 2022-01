Dall’Argentina: “Il Napoli sarebbe la scelta migliore per Alvarez: il motivo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto l’agente argentino Pablo Ceijas, il quale ha commentato l’interesse azzurro per il talento del River Plate Julian Alvarez. Ecco quanto riportato: “Alvarez? Grandissimo presente e futuro senza limiti. Giocare nel River Plate non è facile e lui è decisivo in tutte la partite, ha fatto 23 gol ed è stato nominato miglior giocatore del Sudamerica. Giocare nel River non è facile né per un giovane né per un esperto. Lui oltre a essere titolarissimo è anche decisivo. Il River Plate vuole l’intera clausola rescissoria, cioè 20 milioni netti. E la posizione del club è non scendere sotto la clausola. Il giocatore e il suo agente vogliono una squadra che non sia di metà classifica e che dia la possibilità al giocatore di rivalutarsi ancora. Foto: Getty – ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto l’agente argentino Pablo Ceijas, il quale ha commentato l’interesse azzurro per il talento del River Plate Julian. Ecco quanto riportato: “? Grandissimo presente e futuro senza limiti. Giocare nel River Plate non è facile e lui è decisivo in tutte la partite, ha fatto 23 gol ed è stato nominato miglior giocatore del Sudamerica. Giocare nel River non è facile né per un giovane né per un esperto. Lui oltre a essere titolarissimo è anche decisivo. Il River Plate vuole l’intera clausola rescissoria, cioè 20 milioni netti. E la posizione del club è non scendere sotto la clausola. Il giocatore e il suo agente vogliono una squadra che non sia di metà classifica e che dia la possibilità al giocatore di rivalutarsi ancora. Foto: Getty – ...

