Cultura | il MiC da il via concorso miglior progetto “ArtBonus dell’anno”

Al via da oggi la nuova edizione del concorso "progetto Art Bonus dell'anno" per premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta introdotto in Italia dal ministro Franceschini quale sostegno al mecenatismo Culturale. "Continuano a crescere i mecenati che con le loro donazioni contribuiscono al restauro del patrimonio Culturale e al sostegno dei musei, della musica e dello spettacolo. I numeri dell'Art Bonus sono molto positivi, dalla sua istituzione, grazie alla generosità di oltre 26mila mecenati, sono stati raccolti circa 650 milioni di euro che hanno contribuito al finanziamento di circa 5 mila interventi in tutta Italia". Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione dell'avvio della VI edizione del concorso.

Ultime Notizie dalla rete : Cultura MiC Festival di Berlino, Paolo Taviani e Dario Argento alla 72° edizione, che torna in presenza ... in virtù dell'accordo firmato nel febbraio 2020 dalla DG Cinema del MiC con i responsabili della Berlinale stessa, alla presenza dei due Ministri della Cultura, Franceschini e Grütters. La ...

"Panorami contemporanei e luoghi in trasformazione" ... in collaborazione con Comune di Padova e Comune di Parma, e con il sostegno del MiC e di SIAE nell'...al quale hanno partecipato per l'Amministrazione Comunale di Parma l'assessore alla Cultura e ...

Margherita Corrado (Senato, Gruppo Misto – Commissione Cultura) – La Giustizia amministrativa non trova applicazione al MiC La Giustizia amministrativa non trova applicazione nel regno dell'immor(t)ale Dario; la giustizia senza aggettivi neppure. Le ordinanze del TAR Lazio e poi del Consiglio di Stato che, in attesa della ...

Milano, 19 gen. (askanews) - Al via da oggi la nuova edizione del Concorso "Progetto Art Bonus dell'Anno" per premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta introdotto in Italia.

