Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Csm, il Plenum conferma Curzio presidente di Cassazione - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Plenum del Csm, presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha confermato la nomina d… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Csm, il Plenum conferma Curzio presidente di Cassazione -… - FrancescoBlotto : RT @giullimer: Il plenum del Csm ha appena confermato le nomine del primo presidente della Cassazione Pietro Curzio e della presidente aggi… - ItaliaNotizie24 : Csm, il Plenum conferma Curzio presidente di Cassazione -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Plenum

Ovviamente confermata daldelanche Margherita Cassano , nell'incarico di presidente aggiunto della Cassazione. Come per la riconferma del primo presidente Curzio, la delibera su Cassano è ...Il uscente ha presieduto oggi il suo ultimo: 'Colgo l'occasione per ripetere a distanza di ... Ringrazio per la tempestività con cui la Commissione ha formulato le proposte e con cui ilha ...Roma, 20 gen. (askanews) - 'Lei signor Presidente, per me e per il Consiglio, è stato in questi anni guida saggia e autorevole, esempio di ...ROMA (ITALPRESS) - Il Plenum del Csm, presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha confermato la nomina di Pietro Curzio, primo presidente della ...